ПГК оптимизировала подачу вагонов клиентам в Восточной Сибири

Первая грузовая компания (ПГК) формирует укрупненные группы порожних вагонов в Бурятии. Такой подход позволяет оптимизировать логистику и своевременно обеспечивать промышленные предприятия, расположенные в Иркутской области, подвижным составом.

«ПГК создает максимально комфортные условия для клиентов. Мы плотно и продуктивно взаимодействуем с партнерами и перевозчиком, прорабатываем способы, которые позволят усовершенствовать процесс грузоперевозок. Так, филиал отправляет вагоны укрупненными группами со станции Наушки (Бурятия) в направлении станций погрузки, расположенных в Иркутской области, чтобы доставить груз в полном объеме и в срок», – прокомментировал директор Иркутского филиала Валерий Яхимович.

Благодаря этим мерам в январе-феврале 2020 года погрузка целлюлозно-бумажной продукции в крытых вагонах ПГК на Восточно-Сибирской железной дороге выросла на 28% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 141,9 тыс. тонн. Грузооборот увеличился на 20%, до 361,9 млн т-км.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – 109 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.