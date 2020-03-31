В Иркутской области началась разработка концепции сохранения памятников деревянного зодчества

В Приангарье находится четыре тысячи памятников деревянного зодчества – 28% от общего количества таких объектов Российской Федерации. 400 из них носят статус памятников федерального или регионального значения, 3,6 тысяч выявленные объекты культурного наследия, сообщают в областной администрации.

Памятники деревянного зодчества, которые находятся в государственной собственности, могут быть отреставрированы в рамках федеральных и региональных целевых программ.

Для приведения в порядок остальных объектов необходимы иные механизмы. Одним из них может стать курортный сбор для иностранных туристов.

Этот вопрос уже начали прорабатывать региональные министерство экономического развития региона, агентство по туризму и служба по охране объектов культурного наследия



Концепцию по сохранению памятников деревянного зодчества необходимо разработать до 20 мая, к 1 июня её направят в Правительство РФ. Отметим, что на федеральном уровне такой документ был разработан в 2019 году.