Мошенники оформили на ангарчанина кредит в 220 тыс. рублей и обманом заставили его снять и перевести им деньги

На телефон потерпевшего поступил звонок с неизвестного номера. Незнакомая девушка, представившись сотрудником банка, пояснила, что мошенники пытаются оформить на него кредит, после чего переключила звонок на якобы сотрудника службы безопасности, сообщают в областном отделении МВД.

В ходе разговора «сотрудник безопасности» рассказал, что их персональный менеджер пытается оформить на имя потерпевшего кредит и для привлечения данного сотрудника к ответственности, попросил следовать его указаниям.

Не сомневаясь в правдивости слов неизвестных, ангарчанин сообщил мужчине реквизиты имеющихся у него банковских карт разных банков, а также цифровой код пришедший ему на телефон в СМС.

После чего, потерпевший, следуя указаниям афериста, снял в банкомате с карты, ранее не принадлежащие ему денежные средства в сумме 220 тыс. рублей, и перевёл их на указанный мошенником счёт.

По завершении операции лжесотрудник службы безопасности пояснил мужчине, что с ним свяжутся в течение часа. Только после этого ангарчанин, понял, что его обманули и связался с настоящими сотрудниками банка у которых выяснил, что на его имя оформлен кредит в сумме 220 тыс. рублей, а также кредитное страхование в сумме 11 тыс. рублей, а в другом банке выяснил, что с его карты были сняты денежные средства в сумме 36 тыс. рублей.