В Иркутске перевернулась маршрутка

Утром 30 марта 61-летний водитель микроавтобуса, двигаясь по маршруту №32, в районе ООТ «Лесной» не справился с управлением, съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся, сообщают в следственном комитете области.

Медицинская помощь понадобилась 7 пассажирам, все они были госпитализированы в больницу с переломами и ушибами.

В настоящее время следователи СК России выясняют все обстоятельства аварии. По результатам медицинского освидетельствования у водителя состояние опьянения не установлено. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.