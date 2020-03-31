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В Иркутске перевернулась маршрутка

31 марта 2020

Утром 30 марта 61-летний водитель микроавтобуса, двигаясь по маршруту №32, в районе ООТ «Лесной» не справился с управлением, съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся, сообщают в следственном комитете области. 

Медицинская помощь понадобилась 7 пассажирам, все они были госпитализированы в больницу с переломами и ушибами. 

В настоящее время следователи СК России выясняют все обстоятельства аварии. По результатам медицинского освидетельствования у водителя состояние опьянения не установлено. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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