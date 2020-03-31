S7 Airlines дарит 100 миль на личный счет за каждый день, проведенный дома

Мили будут начисляться весть апрель начиная с 30 марта, сообщают в компании.

Лучшее, что каждый из нас может сделать в борьбе с пандемией сегодня, — это ограничить свои перемещения и оставаться дома. Путешествия снова вернутся в нашу жизнь. Возможно, не сейчас, но позже – обязательно.

Выбирая остаться дома, мы выбираем здоровье людей во всем мире – ограничиваем распространение вируса. Вместе мы даем возможность и пространство медикам для комплексного решения проблемы.

S7 Airlines поддерживает всех, кто принял осознанное решение на время изменить привычный образ жизни, в том числе отложить необязательные перелеты. Чтобы принять участие в акции, нужно авторизоваться или зарегистрироваться в программе лояльности S7 Priority и раз в день подтверждать свое присутствие дома на сайте s7.ru.

Для получения миль нужно только нажать кнопку «Я дома» и поделиться своей геолокацией.

То же самое повторить на следующие день. Если местоположение не изменилось, на счет S7 Priority начислятся очередные 100 миль. Путешественники смогут не только потратить их на будущие перелёты и дополнительные услуги S7 Airlines, но и приблизиться к получению нового статуса в программе лояльности. Рассказав об акции в социальных сетях, можно договориться собирать мили вместе с друзьями, – так мили на будущие полеты будут у целой компании путешественников.

Все мили, собранные за время акции «Летайте дома», а также накопленные ранее, останутся на счете S7 Priority до конца 2021 года. Использовать их можно в любой момент, покупая авиабилеты способом Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть — рублями.