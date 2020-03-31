В нерабочую неделю работать планируют 66% россиян

Опрос hh.ru составлен без учета Москвы и Санкт-Петербурга, там доля работающих в нерабочую неделю составила соответственно 64% и 54%.

Каждый четвёртый опрошенный соискатель заявил (25%), что будет продолжать работать на этой неделе в обычном режиме, несмотря на озвученные Президентом РФ рекомендации: выше всего эта доля в административной и бухгалтерской сферах (по 35%), а также в IT-сфере (29%).

24% опрошенных жителей регионов продолжат работу, так как заняты в сферах, на которых карантин не распространяется (продовольствие, медицина, аптеки и т.д.). Чаще всего такой ответ давали представители производственной сферы (37%).

Также 9% опрошенных заявили, что руководство предоставило им выбор — работать или не работать (с сохранением зарплаты) — и они решили работать. Выше всего эта доля в сфере HR (14%). Еще 8% рассказали, что будут продолжать трудиться, т.к. работают на себя — это ИП, самозанятые, фрилансеры и т.д.

Среди тех, кто не работает на этой неделе, 18% заявили, что руководство отправило всех сотрудников отдыхать с сохранением зарплаты, как и было озвучено президентом.

Выше всего эта доля в производственной сфере (27%). 2% заявили, что руководство предоставило им выбор — работать или не работать (с сохранением зарплаты) — и они решили отдыхать.

На «выходные» без сохранения зарплаты, по данным опроса, были отправлены 7% респондентов.

Выше всего эта доля в сфере продаж (11%). 4% опрошенных соискателей заявили, что попали под сокращение в связи с текущим кризисом: чаще всего такой ответ давали представители сферы маркетинга и PR (14%). 2% опрошенных жителей регионов сообщили, что их работодатель обанкротился/закрылся, и они остались без работы.

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