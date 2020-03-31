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На стадионе «Шахтер» в Черемхово появится искусственное футбольное поле с легкоатлетическими дорожками

31 марта 2020

В результате рейтингового отбора победителем стала администрация города Черемхово. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.

- Искусственное футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками планируется постелить в этом году в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» на стадионе «Шахтер». В Черемхово проходит большое количество муниципальных, областных и межрегиональных турниров по футболу, и обновленный стадион очень будет востребован для проведения тренировочного процесса и соревнований, - отметил Илья Резник.

На приобретение оборудования в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» предусмотрено около 41,7 млн рублей, из них 40 млн рублей – средства федерального бюджета, остальные – областного.

- Данное направление проекта в области реализуется второй год подряд. В 2019 году современное футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками появилось на стадионе «Авиатор» в Иркутске. Всего в этом году будет закуплено два комплекта искусственного футбольного покрытия, - подчеркнул глава министерства.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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