В Иркутске на улице Розы Люксембург загорелся пятиэтажный дом

В результате пожара повреждены мебель и домашние вещи на площади 13 квадратных метров, сообщают в областном управлении МЧС.

Восемь единиц техники и 28 человек личного состава были привлечены сегодня к ликвидации пожара, который произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Розы Люксембург в Иркутске.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 30 человек.

На момент прибытия пожарных один из двух подъездов был полностью в дыму – в доме коридорного типа он распространился мгновенно, и жильцы верхних этажей не смогли своевременно покинуть квартиры. Из окон и с балконов они просили о помощи.

С помощью спасательных устройств по лестничным маршам были выведены три человека. Пятерым помогли спуститься по ручным пожарным лестницам. Были также задействованы автолестницы и автоколенчатый подъемник - с верхних этажей сняли семь человек.