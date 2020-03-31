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В Иркутскую область в ближайшие дни поступит почти миллион медицинских масок

31 марта 2020

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В Иркутскую область в ближайшее время прибудет партия защитных масок. Пока это 290 тысяч штук. Ориентировочно к 4 апреля ожидается поставка в регион еще 692 тысяч защитных масок. Затем будет заказана партия из 500 тысяч штук, сообщает региональное правительство.

Большая часть будет распределена между областными медицинскими организациями и учреждениями социальной защиты населения. Часть масок предусмотрена для передачи людям старшего возраста при доставке им продуктов и лекарств волонтерами.

- Мы все должны понимать: приоритет при распределении масок – лечебным учреждениям и пожилым людям. Напоминаю также о необходимости соблюдать режим самоизоляции и меры предосторожности. Это важно для всех людей, независимо от возраста, – подчеркнул на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом глава региона Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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