В Иркутскую область в ближайшие дни поступит почти миллион медицинских масок

В Иркутскую область в ближайшее время прибудет партия защитных масок. Пока это 290 тысяч штук. Ориентировочно к 4 апреля ожидается поставка в регион еще 692 тысяч защитных масок. Затем будет заказана партия из 500 тысяч штук, сообщает региональное правительство.

Большая часть будет распределена между областными медицинскими организациями и учреждениями социальной защиты населения. Часть масок предусмотрена для передачи людям старшего возраста при доставке им продуктов и лекарств волонтерами.



- Мы все должны понимать: приоритет при распределении масок – лечебным учреждениям и пожилым людям. Напоминаю также о необходимости соблюдать режим самоизоляции и меры предосторожности. Это важно для всех людей, независимо от возраста, – подчеркнул на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом глава региона Игорь Кобзев.