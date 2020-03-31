В бюджет Иркутской области за два месяца поступило на 2 млрд рублей меньше налогов

Объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе - феврале 2020 года составил 14 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом, когда было собрано 16 млрд рублей, поступления снизились на 12,5%.

В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 86,8%, региональные – 3,1%, местные – 3,4% и специальные налоговые режимы – 6,7 процента. Основными источниками формирования регионального бюджета являются налог на доходы физических лиц, им обеспечено 58% доходов, и налог на прибыль организаций – 24 процента. Доля имущественных налогов составила более 6%, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам – почти 7 процентов.

За два месяца 2020 года платежи налога на прибыль организаций составили более 3 млрд рублей (на 2 млрд рублей или на 34% ниже уровня поступлений аналогичного периода 2019 года). В консолидированный бюджет Иркутской области поступило 8 млрд рублей налога на доходы физических лиц (больше на 60 млн рублей или почти на 1%). Сумма акцизов составила 313 млн рублей (меньше почти на 4 млн рублей или 1%). Платежи налога на добычу полезных ископаемых - 220 млн рублей (больше на 42 млн рублей или на 24 процента), основной прирост по данному налогу обеспечен золотодобывающими предприятиями, участниками регионального инвестиционного проекта, что связано с началом использования коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого, в размере 0,2.

Объем поступлений платежей в бюджеты муниципальных образований составил почти 4 млрд рублей, что на 29 млн рублей или почти на 1% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Снижение поступлений наблюдается по налогу на имущество физических лиц на 78 млн рублей, по земельному налогу - на 40 млн рублей. По остальным налогам и сборам, формирующим местные бюджеты, наблюдается увеличение поступлений: налогу на доходы физических лиц - на 35 млн рублей или более 1%; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 31 млн рублей или 21%; единому налогу на вмененный доход – на 19 млн рублей или 6%; единому сельскохозяйственному налогу – на 3 млн рублей или более чем в 2 раза.