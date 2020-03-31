В Иркутском планетарии пройдёт XIV Всемирная ночь тротуарной астрономии

Мероприятие пройдет с 3 по 4 апреля в формате онлайн-трансляции, сообщают организаторы.

Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество (ИРАО) проведут XIV Всемирную ночь тротуарной астрономии 3-4 апреля в формате онлайн-трансляции на YouTube канале газеты «Областная».

В пятницу 3 апреля с 20:00 до 22:00, при условии ясной погоды, трансляция будет вестись через телескоп, направленный на Луну и установленный на крыше астрономической обсерватории Иркутского планетария в 130-м квартале. Члены ИРАО и сотрудники планетария будут комментировать наблюдаемые детали лунного рельефа. Если вечером 3 апреля погода будет пасмурной, акция переносится на то же время в субботу, 4 апреля.

Кроме того, акция будет использована в учебных целях: учащиеся нескольких школ Ангарска через дистанционные средства обучения получат задание, связанное с трансляцией, за выполнение которого смогут получить дополнительную оценку по предмету «Астрономия».

Когда эпидемиологическая ситуация нормализуется, Иркутский планетарий и ИРАО проведут Ночь тротуарной астрономии в оффлайн-формате. Её дата будет названа дополнительно.