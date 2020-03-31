В феврале 2020 года было зарегистрировано на 23% больше лизинговых сделок по автотранспорту, чем годом ранее

В феврале было совершено порядка 14 тысяч лизинговых сделок по автотранспорту, сообщает «АВТОСТАТ».

В ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год» эксперты выяснили, что по итогам февраля в лизинг было оформлено 13,7 тыс. единиц автотранспорта. Это на 23% больше, чем в январе.

88% от этого количества пришлось на юридические лица, соответственно, оставшиеся 12% было совершено в отношении физлиц.

60% лизинговых сделок в последний зимний месяц было оформлено в сегменте легковых машин. Каждая четвертая сделка (24%) пришлась на грузовики, 14% - на LCV, а оставшиеся 2% - на автобусы.