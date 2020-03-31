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В Иркутске ограничат доступ на детские и спортивные площадки

31 марта 2020

В Иркутске ограничивают доступ на детские и спортивные площадки, расположенные на территории общественных пространств. Такое решение было принято на штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под руководством председателя Думы Иркутска, временно исполняющего полномочия главы города Дмитрия Ружникова и вице-мэра Иркутска, временно исполняющего полномочия главы администрации города Руслана Болотова. Сегодня защитными лентами будут ограждены 22 крупные площадки.

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– На заседании межведомственного штаба решено применить аналогичные меры к наиболее популярным общественным пространствам Иркутска. Их территорию огородят сигнальными лентами. Ежедневно контролировать ситуацию и проводить разъяснительную работу будут специалисты администрации города. В свою очередь, призываю иркутян воздержаться от посещения таких мест, выполнять рекомендации режима карантина, оставаться дома, – отметила заместитель мэра – председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева.

– Сегодня необходимо соблюдать все меры предосторожности, выполнять элементарные предписания. Ограничьте контакты с другими людьми, внимательно отнеситесь к своему здоровью, по возможности проводите время дома. Гулять с детьми на детских и спортивных площадках сейчас – проявление беспечности, – подчеркнул Руслан Болотов. – Позаботьтесь о людях старшего поколения. Напомню, в городе работают наши волонтеры и каждый может обратиться к ним за помощью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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