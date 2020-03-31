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В Иркутской области расследуют дело о контрабанде леса на 50 млн рублей

31 марта 2020

По версии следствия, руководители одной из коммерческих организаций  приобретали на территории Иркутской области незаконно добытую древесину, сообщают в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России.

Руководитель предоставляли в таможенные органы заведомо подложные документы о законности их происхождения, после чего лесоматериал экспортировали через Братский таможенный пост Иркутской таможни.

В общей сложности через таможенную границу Российской Федерации совершена контрабанда пиломатериалов объемом более 6 тыс. кубометров на сумму более  50 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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