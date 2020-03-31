В Иркутской области расследуют дело о контрабанде леса на 50 млн рублей

По версии следствия, руководители одной из коммерческих организаций приобретали на территории Иркутской области незаконно добытую древесину, сообщают в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России.

Руководитель предоставляли в таможенные органы заведомо подложные документы о законности их происхождения, после чего лесоматериал экспортировали через Братский таможенный пост Иркутской таможни.

В общей сложности через таможенную границу Российской Федерации совершена контрабанда пиломатериалов объемом более 6 тыс. кубометров на сумму более 50 млн рублей.