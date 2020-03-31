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Стали известны подробности о налогах по вкладам и облигациям

31 марта 2020

На сайте госдумы опубликован законопроект, разъясняющий новый порядок налогообложения процентных доходов по облигациям и банковским вкладам. Эксперты БКС Брокер в своем обзоре обращают внимание, что ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении предложил для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., установить налог на процентный доход в размере 13%.

Налогообложение доходов по вкладам

Согласно тексту законопроекта, налоговая база в отношении процентных доходов, полученных по вкладам в банках на территории РФ, определяется как превышение суммы процентов, полученных по всем вкладам в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число соответствующего налогового периода.

Иными словами, если бы новый режим налогообложения действовал в 2020 г., то весь процентный доход по депозитам в российских банках в размере свыше 60 000 руб. (1 млн руб. х 6%) облагался бы НДФЛ по ставке 13%.

При этом в налоговой базе не будут учитываться проценты по рублевым остаткам на счетах, ставка по которым в течение всего налогового периода не превышала 1%, а также по счетам эскроу.

В случае валютных вкладов процентный доход для целей налогообложения будет пересчитываться в рубли по курсу ЦБ РФ на дату фактического получения дохода.

Предполагается, что информацию о процентных доходах банки будут предоставлять в ФНС не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. На основании этой информации ФНС будет рассылать налогоплательщикам уведомления, по которым они должны самостоятельно уплатить необходимую сумму налогов не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным.

Налогообложение купонного дохода по облигациям

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Прежний порядок налогообложения предполагал льготы для некоторых видов облигаций:

- Процентный доход по государственным (ОФЗ) и муниципальным облигациям не облагался НДФЛ.

- Процентный доход в части, не превышающей ключевую ставку РФ плюс 5%, по корпоративным облигациям, эмитированным после 1 января 2017 г., не облагался налогом. Процентный доход в части, превышающей ключевую ставку РФ плюс 5%, облагался налогом по ставке 35%.

В новом законопроекте предлагается отменить действующие льготы и обложить налогом 13% доходы по любым российским облигациям, включая муниципальные бумаги и ОФЗ.

Новый порядок налогообложения может вступить в силу с 1 января 2021 г. Предлагаемая дата рассмотрения законопроекта госдумой во втором чтении 31.03.2020 г.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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