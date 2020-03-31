Россияне не готовы к кризису. У 60% жителей регионов нет накоплений

Из тех, у кого есть сбережения, наибольшая доля (45%) располагает средствами, которых хватит на срок от двух до шести месяцев. «Финансовой подушки» 21,2% респондентов хватит максимум на месяц, сообщает «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие».

Накоплений 15,7% опрошенных хватит на срок от шести месяцев до года.

Доля россиян, чьи сбережения позволяют прожить на них более года, не превышает 20%. В частности, средств 10,1% респондентов хватит на срок от года до трех лет; наименьшая доля россиян обладает сбережениями, на которые можно прожить от трех до пяти лет (3,6%) или более пяти лет (4,3%).

Чаще всего копят деньги молодые люди в возрасте до 23 лет: почти каждый второй (49%) заявил о том, что у него есть сбережения. «У современной молодежи нет желания бесцельно тратить деньги и покупать дорогие вещи. Представители поколения Z, или так называемые зумеры, копят и откладывают деньги, несмотря на то, что большинство из них (более 70%) зарабатывают до 50 тыс. руб. в месяц. При этом накоплений половины опрошенных молодых людей хватит на срок от двух месяцев до полугода. И только 10% отметили, что финансовой подушки им хватит на год», — отмечает директор по маркет-менеджменту, член правления СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Копят деньги 35,3% респондентов в возрасте от 24 до 39 лет. Почти 32% респондентов, имеющих накопления, старше 55 лет.

Большинство респондентов всех возрастных групп хранят свои накопления на банковском рублевом счете. С увеличением возрастной группы возрастает доля тех, кто отдает предпочтение такому способу хранения: 44,6% среди представителей молодежи (18-23 года), 50,4% среди респондентов от 24 до 39 лет, 58,3% среди россиян от 40 до 54 лет и 74,3% среди опрошенных старшего возраста (от 55 лет и старше).

И, напротив, среди тех, кто хранит свои деньги дома в рублях, преобладает молодежь, а люди старшего поколения составляют меньшую часть: 32,3% среди представителей молодежи (18-23 года), 24,8% среди респондентов от 24 до 39 лет, 20,5% среди россиян от 40 до 54 лет и 11,2% среди опрошенных от 55 лет и старше.