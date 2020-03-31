В детских садах Иркутской области работают дежурные группы

Дошкольные образовательные организации Иркутской области закрыты на карантин. Исключение составляют 203 детских сада в 15 муниципальных образованиях региона, где функционируют 242 дежурные группы. Общее количество детей в них - 1978 человек. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.

- Дежурные группы предназначены только для детей, чьи родители трудятся в организациях, обозначенных в Указе Президента, и на этой неделе находятся на своих рабочих местах, - отметила и.о. министра.

Школы, учреждения дополнительного и среднего профессионального образования закрыты на каникулы. В общежитиях техникумов и колледжей остаются 475 студентов, это дети-сироты. Во всех организациях проводятся мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке помещений, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.