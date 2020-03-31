Новости

В детских садах Иркутской области работают дежурные группы

31 марта 2020

Читайте также:

В Иркутской области еще два учреждения будут проводить анализ на коронавирус - Минздрав региона
31 марта 2020
Волонтеры-железнодорожники готовы оказывать помощь пожилым людям в Иркутской области и Республике Бурятия в период самоизоляции
31 марта 2020

Дошкольные образовательные организации Иркутской области закрыты на карантин. Исключение составляют 203 детских сада в 15 муниципальных образованиях региона, где функционируют 242 дежурные группы. Общее количество детей в них - 1978 человек. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.

- Дежурные группы предназначены только для детей, чьи родители трудятся в организациях, обозначенных в Указе Президента, и на этой неделе находятся на своих рабочих местах, - отметила и.о. министра.

Школы, учреждения дополнительного и среднего профессионального образования закрыты на каникулы. В общежитиях техникумов и колледжей остаются 475 студентов, это дети-сироты. Во всех организациях проводятся мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке помещений, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (490)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутской области еще два учреждения будут проводить анализ на коронавирус - Минздрав региона
В Иркутске ограничат доступ на детские и спортивные площадки
В Иркутской области на 31 марта подтверждены 3 случая заражения коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании