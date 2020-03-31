Спрос на продукты в Иркутской области находится на обычном уровне

Дефицита в настоящее время нет. Поставки в организации розничной торговли осуществляются своевременно, сообщают в областной администрации.

По данным мониторинга службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, спрос на товары бакалейной группы (крупы, мука, макаронные изделия, сахар, растительное масло и т.д.), консервированную продукцию и средства личной гигиены остается на прежнем уровне.

Цена килограмма гречневой крупы в зависимости от сорта находится в диапазоне от 45 до 85 рублей, риса - от 44 до 85 рублей, сахара - от 34 до 46 рублей, а также макаронных изделий - от 27 до 82 рублей.

Если торговые объекты осуществляют розничную продажу товаров, вошедших в список необходимых, они вправе продолжить свою работу. В случае реализации продукции, не перечисленной в перечне, торговые точки должны временно приостановить свою деятельность.

Контроль за соблюдением исполнения требования о временном приостановлении деятельности торговых объектов возложен на муниципальные образования. Разъяснения по этому вопросу даны в аккаунте главы региона @kobzevnasvyazi в социальной сети инстаграм и в рамках работы горячей линии при службе потребительского рынка и лицензирования.