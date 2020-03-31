1 апреля местами в северных районах Иркутской области ожидается ветер, сильный снег и метели

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля местами в северных районах ожидается ветер западной четверти 15-20 м/с, снег, в северо-восточных районах сильный снег, метели.

На дорогах области снежный накат и гололедица. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

По области: переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, в северных районах небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег, в северо-восточных районах умеренный, местами сильный снег. Ветер западной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью +2,-3°, при прояснении -8,-13°, днём +9,+14°, при увеличении облачности 0,+5°, в Катангском и северо-восточных районах +3,-2º, местами до -7º.

По Иркутску: переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура ночью -1,-3°, днём +11,+13°.

По озеру Байкал: переменная облачность, без существенных осадков, по северной части озера небольшой, местами умеренный снег и снег, ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, температура ночью 0, -5°, при прояснении до -10°, днем +4, +9°, при облачной погоде до -1°.

При получении неблагоприятного прогноза рекомендуем отказаться от запланированных поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах и гололедных явлений. Будьте предельно внимательны на перекрестках и пешеходных переходах.

При усилении ветра будьте готовы ко временному отключению электроэнергии в населенных пунктах. Категорически запрещено организаторам туристских походов выводить людей на маршруты, проходящие через лавиноопасные участки.