1 апреля в Иркутске ограничат движение по улице 4-я Железнодорожная

В районе дома № 34 А будут проводиться ремонтные работы на тепловой сети, сообщает «Иркутскэнерго».

Движение будет заблокировано с 1 по 8 апреля с 9:00 до 17:00 в направлении от улицы Терешковой до улицы Клары Цеткин.