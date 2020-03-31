1 апреля в Иркутске ограничат движение по улице 4-я Железнодорожная

В районе дома № 34 А будут проводиться ремонтные работы на тепловой сети, сообщает «Иркутскэнерго».
Движение будет заблокировано с 1 по 8 апреля с 9:00 до 17:00 в направлении от улицы Терешковой до улицы Клары Цеткин.
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Новости
1 апреля в Иркутске ограничат движение по улице 4-я Железнодорожная31 марта 2020
В районе дома № 34 А будут проводиться ремонтные работы на тепловой сети, сообщает «Иркутскэнерго».
Движение будет заблокировано с 1 по 8 апреля с 9:00 до 17:00 в направлении от улицы Терешковой до улицы Клары Цеткин.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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