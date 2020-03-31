В Иркутске спрос на спутниковые противоугонные системы вырос в 2 раза

За год популярность противоугонных систем по всей стране заметно выросла, выяснили аналитики Авито Авто, проанализировав этот сегмент рынка автомобильных товаров.

В Иркутске жители города интересовались спутниковыми системами – спрос на них вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

Самыми доступными оказались иммобилайзеры: в среднем по городу их можно приобрести за 2 800 рублей, а самым дорогим противоугонным устройством являются механические блокираторы, которые обойдутся в 4 100 рублей.

В 2020 году в Иркутске среди четырех видов противоугонных систем больше всего вырос спрос на спутниковые системы – он увеличился более чем в 2 раза за год. На втором месте по росту популярности оказались автосигнализации (+32%), на третьем – механические блокираторы (+19% за год).

За год рост предложения отмечен на спутниковые системы (количество объявлений выросло в 3 раза) и автосигнализации (+7%).

Иммобилайзеры – единственные «противоугонки», на которые спрос и предложение за год снизились.

В среднем по городу цена устройств, предотвращающих угон, составляет от 2 800 до 4 100 рублей за прибор. Дороже всего иркутянам обойдется покупка механических блокираторов (+19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Дешевле всего иммобилайзеры – в среднем 2 800 рублей (-45% за год).