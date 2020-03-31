Ростех поставит наркозно-дыхательную технику в десять регионов

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех оснастит медучреждения десяти регионов России аппаратами искусственной вентиляции легких и оборудованием для дыхательной терапии. Медтехника предназначена как для взрослых, так и для детей, в том числе новорожденных. Поставки запланированы в больницы Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, Курганской, Иркутской, Волгоградской, Челябинской, Пензенской, Воронежской областей, а также Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

Основной объем поставки составят аппараты ИВЛ линейки SLE, предназначенные для поддержания оптимальных условий жизни новорожденных и детей весом до 20 кг. Устройства применяются при реанимации, выхаживании и интенсивной терапии. Все оборудование обеспечивает полное или частичное замещение и поддержку дыхательной функции у пациентов.

«В линейке медицинской техники Ростеха есть универсальные приборы, которые подходят как для взрослых, так и для детей. По своим характеристикам это оборудование способно составить конкуренцию самым известным зарубежным аналогам, при этом его стоимость значительно дешевле. Во всех аппаратах ИВЛ, которые мы поставляем, используется бесклапанная технология, исключающая баротравмы у пациентов. Наше наркозно-дыхательное оборудование положительно зарекомендовало себя в клинической практике в России и за рубежом. Врачи отмечают его эффективность и удобство эксплуатации», – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Все оборудование выпускается на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ).