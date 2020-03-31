Еще два учреждения Иркутской области будут проводить тест на коронавирус

Министерством здравоохранения Иркутской области дополнительно определены две лаборатории, в которых будут производить первичную диагностику COVID-19, сообщают в областной администрации.

В диагностике инфекции будут задействованы лаборатории Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, а также Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра.

- Такое решение было принято в связи с тем, что значительно увеличилась нагрузка на Центр гигиены и эпидемиологии, где до сих пор проводилось первичное исследование, - пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. – Особо подчеркну: в указанные лаборатории будет направляться только биологический материал пациентов, находящихся на дому в режиме самоизоляции, взятый медицинскими работниками.

В случае первого положительного анализа проводится еще два этапа исследований – в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока, а затем в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».