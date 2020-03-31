Волонтеры-железнодорожники готовы оказывать помощь пожилым людям в Иркутской области и Республике Бурятия в период самоизоляции

На Восточно-Сибирской магистрали создаются волонтерские отряды из числа молодых железнодорожников, которые присоединятся к акции #мывместе. В период самоизоляции они будут помогать самой уязвимой категории граждан – пожилым людям.

Первые отряды уже появились в Иркутске, Улан-Удэ, Тайшете и Северобайкальске. Сегодня в их числе уже более 50 человек. Со временем волонтеры появятся на каждой крупной станции магистрали.

В задачи волонтеров входят, в первую очередь, покупка и доставка продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости. Волонтерам проводится инструктаж о мерах безопасности, как своей, так и работы с пожилыми людьми. Все добровольцы надевают медицинские маски и не заходят в квартиры, а просто оставляют продукты и лекарства около двери.

Так же на полигоне дороги планируется запустить свой проект «Горячая линия», который будет направлен на информирование каждого пенсионера и ветерана транспорта полигона ВСЖД. Участники проекта будут рассказывать о необходимости оставаться дома, о мерах профилактики, и предлагать свою помощь.