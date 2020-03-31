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Госдума разрешила правительству вводить ЧС

31 марта 2020

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который предоставляет правительству право на введение режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части. В перечень причин для введения ЧС включено «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих». Закон был внесен в парламент правительством в связи с пандемией коронавируса.

Закон также наделяет исполнительную власть правом на установление обязательных правил поведения при данных режимах.

Кроме того, документ предоставляет правительству право ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному им же списку сроком не более чем на 90 дней, а также право регулировать обращение с особо важными препаратами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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