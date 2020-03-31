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Китайский автопром смог восстановить производство, но столкнулся с проблемой низкого спроса

31 марта 2020

Китай восстановил производственные мощности до 97%, а коэффициент возврата сотрудников достиг 82%, сообщают РИА Новости.

По его словам министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь, в целом, производительность уже достигла уровня аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем он отметил, что автомобильная промышленность по-прежнему сталкивается с большими трудностями, в частности с проблемой слабого потребительского спроса.

Замминистра указал, что в настоящий момент темпы возобновления производства и работы предприятий относительно высоки, но из-за недостаточного рыночного спроса складские запасы предприятий будут увеличиваться, что в последующем может вынудить некоторые компании снизить производительность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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