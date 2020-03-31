В Иркутской области прорабатываются меры поддержки малого и среднего бизнеса

В Иркутской области прорабатываются меры поддержки предпринимателей в условиях сложной экономической ситуации. Это стало предметом обсуждения на совещании под руководством главы региона Игоря Кобзева. В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества, институтов поддержки, банковских структур, депутаты регионального парламента.

- Обстановка в регионе, как и в целом в стране, непростая. Распространение коронавируса негативно отражается на финансово-экономическом состоянии Иркутской области, на развитии региональной экономики, - сказал Игорь Кобзев.

Президент объявил о введении оперативных мер для обеспечения экономической устойчивости. Правительство РФ работает над их реализацией. В числе наиболее весомых – отсрочки по налогам и кредитам, мораторий на плановые мероприятия.

- На региональном уровне мы должны сделать все, зависящее от нас. Предусмотреть введение дополнительных антикризисных мер в помощь бизнесу, - считает глава региона. – Речь идет о расширении программы микрофинансирования, льготах по оплате ЖКХ, временной отсрочке по арендным платежам.

Сейчас прорабатывается вопрос о докапитализации региональной микрофинансовой организации (предполагаемая сумма – почти 35 млн рублей), региональный гарантийный фонд планируется увеличить более чем на 20 млн рублей. Это обеспечит доступ большего числа субъектов предпринимательства к микрозаймам. Заявка в Минэкономразвития РФ на получение субсидии из федерального бюджета направлена.

Также подготовлено письмо областного Правительства ресурсоснабжающим организациям региона. С ними решается вопрос о введении льгот по оплате услуг ЖКХ для субъектов малого и среднего бизнеса. Это касается предприятий, занятых в сферах общественного питания, торговли, туризма. Также рассматривается возможность рассрочки платежей.

Участники встречи рассказали о возникших сложностях. Но при этом продемонстрировали готовность увеличить выпуск продукции из перечня товаров первой необходимости на условиях оказания им действенных мер поддержки. Например, значительно увеличился спрос на продукцию усольского ООО «СмартСинтез», которое выпускает дезинфицирующие средства. Работая при полной загрузке, предприятие готово еще увеличить объемы в случае получения помощи от федерального Фонда развития промышленности.

Многие предложения представителей бизнес-сообщества касались взаимоотношений с банковскими структурами, арендодателями, налогов.

- Мы сегодня обсудили меры поддержки, которые вы считаете наиболее актуальными , - резюмировал Игорь Кобзев. – Поручаю министерству экономического развития к концу недели провести все необходимые дополнительные встречи и представить конкретные предложения по поддержке малого и среднего бизнеса.