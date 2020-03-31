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В Госдуме одобрили наказание за распространение фейков

31 марта 2020

В случае гибели людей от нарушения карантина уголовное наказание составит до семи лет лишения свободы, сообщается на сайте Госдумы.

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В случае если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет. Штрафы могут составить до 2 млн рублей. Также была внесена поправка об уголовной ответственности за распространение фейковых новостей о коронавирусе

Помимо этого, в ГД предложили внести наказание за нарушение карантина.

Речь идет, например, о таких деяниях, как нарушение режима карантина. Их авторами стали Председатель ГД Вячеслав Володин и Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В случае принятия закона за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, нарушитель заплатит штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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