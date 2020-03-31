В Иркутской области вводится режим самоизоляции с 31 марта

С 20.00 сегодняшнего дня до 5 апреля 2020 года включительно Иркутская область переходит на режим самоизоляции. Указ о повышенной готовности, который предусматривает введение дополнительных мер по обеспечению нераспространения коронавируса на территории региона подписал исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Во время действия в Иркутской области режима самоизоляции граждане обязаны:

- соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

- не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; случаев следования к месту и от места осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

Органы власти, государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, должны обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

- Введение режима самоизоляции на территории Иркутской области - мера вынужденная, она будет вводиться поэтапно. Основная наша задача - минимизация распространения вируса. Также хочу заметить, что с сегодняшнего дня ужесточились наказания для юрлиц за распространение недостоверной информации. Считаю это правильным и призываю журналистов, СМИ, а также блогеров и авторов телеграм-каналов ответственно относиться к публикуемой информации, - особо подчеркнул Игорь Кобзев.