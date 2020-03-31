На БЦБК после смены исполнителя приступают к началу работ по ликвидации отходов

Дмитрий Кобылкин и Игорь Кобзев обсудили подготовку к началу работ по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Встреча состоялась в формате видеоконференции.



- Мы приступаем к работам по ликвидации отходов БЦБК. Нам больше ничего не препятствует. Успех мероприятия зависит от нашей слаженной работы, - отметил Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Напомним, что 19 марта Правительство РФ определило единственного исполнителя работ по ликвидации ущерба окружающей среде, нанесённого Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом. Это компания «ГазЭнергоСтрой – Экологические Технологии».

Для сотрудничества с ней Правительству региона необходимо расторгнуть договор с предыдущим исполнителем работ – компанией «Росгеология», выбрать наиболее эффективные технологии решения по ликвидации отходов, подготовить техническое задание и заключить контракт с «ГазЭнергоСтроем».

Достигнута предварительная договоренность о представлении субсидии бюджету Иркутской области за счёт средств федерального бюджета и заключении соответствующего соглашения.



В распоряжении Правительства России указаны сроки проведения работ. До 31 января 2022 года компания должна подготовить проект работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности БЦБК, и получить положительное заключение Главгосэкспертизы. Предельный срок проведения работ по ликвидации накопленного вреда – 31 января 2024 года.

- Нам нужно иметь полную картину по комбинированным опасным отходам, которые есть на БЦБК, использовать наработанную базу для их полной утилизации. Для выбора оптимальных технологических решений и разработки технического задания мной привлечены учёные Сибирского отделения Российской академии наук. Как скажет наука, так мы и будем делать, - сказал Игорь Кобзев.