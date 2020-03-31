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Сотрудницу «Востсибугля» подозревают в хищении более 20 млн рублей

31 марта 2020

Тулунская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы лиц, похитивших мошенническим способом денежные средства в особо крупном размере у ООО «Компания Востсибуголь».

Следствием установлено, что в период времени с 2010 года по 2018 год работница расчетного отдела филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь», в должностные обязанности которой входило начисление заработной платы, совместно с сотрудниками указанного филиала незаконно завышала размер заработной платы. В результате у компании были похищены денежные средства на сумму более 20 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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