«Сбербанк страхование» производит около 250 выплат в неделю по страхованию банковских карт

С начала 2020 года дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» еженедельно производит клиентам около 250 выплат по страхованию банковских карт. В 98% случаев причиной выплат становится несанкционированное списание денег с карты.

По данным «Лаборатории Касперского», кибермошенники активно эксплуатируют тему коронавируса. С начала 2020 года компания обнаружила более 2500 подозрительных сайтов, в названии которых фигурируют слова covid19 или coronavirus. При этом, по мнению экспертов, подобных сайтов может быть существенно больше. Такие сайты могут использоваться фишерами для сбора данных пользователей, продажи несуществующих лекарств и тестов от коронавируса и для других спекуляций на злободневной теме. Оплата услуг на подобных сайтах с использованием данных банковских карт грозит несанкционированным списанием средств кибермошенниками.

Максимально обезопасить средства на банковской карте можно при помощи страхования с расширенным покрытием. В частности, полис СК «Сбербанк страхование» «Защита банковской карты+» позволяет компенсировать ущерб от транзакций и списания денег при совершении интернет-покупок на фишинговых сайтах и кибератаках на смартфон клиента. Страховая защита также распространяется на случаи несанкционированного снятия денег в банкомате, неправомерного завладения картой или ПИН-кодом, вымогания денег, полученных из банкомата. Кроме того, в продукт включена годовая лицензия Kaspersky Internet Security для Android. Этот продукт блокирует вирусы, шифровальщики и другие угрозы, а также защищает ценные файлы на устройствах Android без замедления системы.

Полис «Защита банковской карты+» можно оформить дистанционно в мобильном приложении банка Сбербанк Онлайн. При этом один договор обеспечивает страховой защитой все карты клиента, открытые в Сбербанке: основные и дополнительные, дебетовые и кредитные. Застрахованной картой можно расплачиваться за рубежом: защита действует по всему миру. Заявить страховой случай по программе «Защита банковской карты+» также можно дистанционно, воспользовавшись мобильным приложением СК «Сбербанк страхование».