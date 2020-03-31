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В Иркутской области на 31 марта три случая заражения коронавирусом, еще у трёх – сомнительные результаты

31 марта 2020

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По данным на вечер 31 марта, в Иркутской области официально подтверждены три случая коронавируса. Еще у трех человек выявлен сомнительный результат исследования, сообщает региональный минздрав. Их пробы биологического материала завтра будут доставлены в новосибирский научный центр «Вектор». С 31 марта в регионе введен режим самоизоляции. Кроме того, глава региона призвал взять под особый контроль 1000 человек, которые возвращаются завтра из-за границы.

По состоянию на 16.30 в Иркутской области на самоизоляции находится 8981 человек. Проведено 4632 тестирования на коронавирус, в том числе 424 -  за истекшие   сутки. Об этом стало известно на ежедневном заседании штаба под руководством врио Губернатора Приангарья Игоря Кобзева по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

- В ближайшие дни ожидается возвращение из-за границы в регион более тысячи человек. Надо взять под жесткий контроль всех прилетающих! - сказал Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 2337
В Иркутской области на 31 марта три случая заражения коронавирусом, еще у трёх – сомнительные результаты
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