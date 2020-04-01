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JP Morgan: Дно пройдено

1 апреля 2020

Стратеги JPMorgan Chase & Co. пришли к заключению, что большинство рисковых активов, включающих акции и долговые бумаги, прошли самую низкую точку, обращают внимание аналитики БКС Брокер.

Условия, которые JP Morgan считает показательными как фактор стабилизации и оживления рынка — это рецессия цен, изменение позиций инвесторов и масштабные фискальные стимулы. Об этом написали 27 марта в своем отчете стратеги из JP Morgan во главе с Джоном Нормандом. Показатели по коронавирусу рассматриваются, по сути, в качестве джокера: даже если они замедляются в США и Европе, риски все равно остаются высокими.

«Рынки будут оставаться волатильными до тех пор, пока уровень заражения создает неопределенность в отношении глубины и продолжительности рецессии, но фундаментально и технически изменений достаточно, чтобы обоснованно начать добавлять риск», — считает Норманд. «Большинство рискованных рынков, вероятно, достигли своего минимума для этой рецессии, за исключением, возможно, нефти и некоторых валют развивающихся стран, сталкивающихся с проблемами устойчивости долга».

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Норманд указывает, что большинство рисковых активов должны торговаться выше во втором квартале года. Он рекомендует инвесторам избрать стратегию усреднения на фоне рыночной перепроданности, особенно в тех странах, где центральные банки осуществляют прямые покупки.

С мнением стратегов JP Morgan согласны не все. Так, Дэвид Костин из Goldman Sachs Group в пятницу подтвердил, что в ближайшие недели ожидает снижение рынка. При этом чек-лист его условий для устойчивого ралли, аналогичен: замедление распространения вируса, доказательства, что стимулы фискальной и денежно-кредитной политики работают, а также снижение оттока инвесторов.

Анатоль Калецкий из Gavekal Research считает, что покупать акции слишком рано, ссылаясь на «удивительно самодовольные» настроения инвесторов и исторические данные, показывающие, что медвежьи рынки почти никогда не заканчиваются одной массовой распродажей без повторного тестирования дна.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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