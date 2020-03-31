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Сбербанк изменил режим работы офисов с 1 по 5 апреля 2020 года

31 марта 2020

В связи с действием с 30 марта по 5 апреля 2020 года на территории РФ выходной недели, объявленной Президентом России Владимиром Путиным, Байкальский банк Сбербанка информирует жителей Иркутской области об изменениях в графике работы своих отделений в период с 1 по 5 апреля 2020 г.

Утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических лиц:

№ отделения банка

Адрес

1 апреля

2 апреля

3 апреля

4 апреля

5 апреля

8586/0379

г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная .10

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

вых

вых

8586/0371

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206

09:30 - 15:30

09:30 - 15:30

09:30 - 15:30

09:30 - 15:30

вых

8586/0133

г. Иркутск, ул. Мира, 100 А

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

вых

8586/0111

г. Иркутск, ул .Розы Люксембург, 215в

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

вых

8586/0110

г. Иркутск, просп. Маршала Жукова, 5/1

09:30 - 15:30

09:30 - 15:30

09:30 - 15:30

09:30 - 15:30

вых

 8586/0146

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

вых

8586/016

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 105-А

09:30 - 16:00

09:30 - 16:00

09:30 - 16:00

09:30 - 16:00

вых

8586/092

г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная,10

вых

вых

вых

вых

09:30 - 15:30

 8586/0372

г. Ангарск, квартал 88, д. 10

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

вых

вых

 8586/0197

г. Ангарск, 7 микрорайон, 25

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:30 - 14:00

вых

8586/0170

п .Слюдянка, ул. Ленина, 94

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

вых

 8586/0164

г. Шелехов, квартал 8, 16

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

вых

 8586/0211

г. Усолье-Сибирское, ул.   Орджоникидзе, 31

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

вых

 8586/0252

п. Куйтун, ул. Красный Октябрь, 28

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

вых

вых

8586/0244

г. Саянск, мкр. Центральный. д.14

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

вых

 8586/0226

г. Черемхово, ул. Некрасова, 17

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

вых

 8586/0238

г. Зима, ул. Подаюрова, 16

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

вых

вых

 8586/0262

г. Братск, ул.Ленина,35

09:00 - 17:10

09:00 - 17:10

09:00 - 17:10

09:00 - 16:00

вых

 8586/0280

г. Братск, ул.Мечтателей,1

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

вых

 8586/0315

г. Усть-Кут, ул.Кирова,21 а

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

вых

 8586/0292

г. Тулун, ул. Ленина, 5

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

вых

 8586/0306

г. Нижнеудинск, ул.Октябрьская,68

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

вых

 8586/0330

г. Тайшет,

 ул.Гагарина,94

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

вых

 8586/0340

п Чуна, ул.Ленина,56 б

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

вых

вых

8586/0387

г. Усть-Илимск, ул.Мира,70

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

вых

 

Филиалы по обслуживанию юридических лиц работают в стандартном режиме по адресам:

  • г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10
  • г. Ангарск, 7 микрорайон, 25
  • г. Братск, ж. р. Центральный, проспект Ленина, 35

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные и будние дни   работают в стандартном режиме.

В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах происходят в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни   выполняются в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

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Актуальная информация о режиме работы офисов ПАО Сбербанк   регулярно обновляется на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

  • 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
  • 8 800 555-55-50 (для звонков из   городов РФ (бесплатно)).

Тем не менее, Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов,соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления.

Сбербанк остается надежным банком и партнером, все банковские сервисы продолжают бесперебойно работать для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная и актуальная для населения информация.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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