Сбербанк изменил режим работы офисов с 1 по 5 апреля 2020 года

В связи с действием с 30 марта по 5 апреля 2020 года на территории РФ выходной недели, объявленной Президентом России Владимиром Путиным, Байкальский банк Сбербанка информирует жителей Иркутской области об изменениях в графике работы своих отделений в период с 1 по 5 апреля 2020 г.
Утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических лиц:
|
№ отделения банка
|
Адрес
|
1 апреля
|
2 апреля
|
3 апреля
|
4 апреля
|
5 апреля
|
8586/0379
|
г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная .10
|
09:00 - 18:00
|
09:00 - 18:00
|
09:00 - 18:00
|
вых
|
вых
|
8586/0371
|
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
вых
|
8586/0133
|
г. Иркутск, ул. Мира, 100 А
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
вых
|
8586/0111
|
г. Иркутск, ул .Розы Люксембург, 215в
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
вых
|
8586/0110
|
г. Иркутск, просп. Маршала Жукова, 5/1
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
вых
|
8586/0146
|
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
вых
|
8586/016
|
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 105-А
|
09:30 - 16:00
|
09:30 - 16:00
|
09:30 - 16:00
|
09:30 - 16:00
|
вых
|
8586/092
|
г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная,10
|
вых
|
вых
|
вых
|
вых
|
09:30 - 15:30
|
8586/0372
|
г. Ангарск, квартал 88, д. 10
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
вых
|
вых
|
8586/0197
|
г. Ангарск, 7 микрорайон, 25
|
09:00 - 18:00
|
09:00 - 18:00
|
09:00 - 18:00
|
09:30 - 14:00
|
вых
|
8586/0170
|
п .Слюдянка, ул. Ленина, 94
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
вых
|
8586/0164
|
г. Шелехов, квартал 8, 16
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
вых
|
8586/0211
|
г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
вых
|
8586/0252
|
п. Куйтун, ул. Красный Октябрь, 28
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
вых
|
вых
|
8586/0244
|
г. Саянск, мкр. Центральный. д.14
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
вых
|
8586/0226
|
г. Черемхово, ул. Некрасова, 17
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
вых
|
8586/0238
|
г. Зима, ул. Подаюрова, 16
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
вых
|
вых
|
8586/0262
|
г. Братск, ул.Ленина,35
|
09:00 - 17:10
|
09:00 - 17:10
|
09:00 - 17:10
|
09:00 - 16:00
|
вых
|
8586/0280
|
г. Братск, ул.Мечтателей,1
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
вых
|
8586/0315
|
г. Усть-Кут, ул.Кирова,21 а
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
вых
|
8586/0292
|
г. Тулун, ул. Ленина, 5
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
вых
|
8586/0306
|
г. Нижнеудинск, ул.Октябрьская,68
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
вых
|
8586/0330
|
г. Тайшет,
ул.Гагарина,94
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
вых
|
8586/0340
|
п Чуна, ул.Ленина,56 б
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
вых
|
вых
|
8586/0387
|
г. Усть-Илимск, ул.Мира,70
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
вых
Филиалы по обслуживанию юридических лиц работают в стандартном режиме по адресам:
- г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10
- г. Ангарск, 7 микрорайон, 25
- г. Братск, ж. р. Центральный, проспект Ленина, 35
Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные и будние дни работают в стандартном режиме.
В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах происходят в стандартном режиме.
Списания платежей по кредитам в эти дни выполняются в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.
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Актуальная информация о режиме работы офисов ПАО Сбербанк регулярно обновляется на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:
- 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
- 8 800 555-55-50 (для звонков из городов РФ (бесплатно)).
Тем не менее, Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов,соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления.
Сбербанк остается надежным банком и партнером, все банковские сервисы продолжают бесперебойно работать для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная и актуальная для населения информация.