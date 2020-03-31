В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 2337

По данным на 31 марта, в России количество зараженных коронавирусом увеличилось на 501 и достигло 2337 человек.

За сутки в России умерли восемь больных коронавирусом COVID-19, общее число смертей достигло 17.