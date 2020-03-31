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В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 2337

31 марта 2020

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По данным на 31 марта, в России количество зараженных коронавирусом увеличилось на 501 и достигло 2337 человек.

За сутки в России умерли восемь больных коронавирусом COVID-19, общее число смертей достигло 17.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 2337
В Иркутской области на 31 марта три случая заражения коронавирусом, еще у трёх – сомнительные результаты
Все материалы сюжета

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