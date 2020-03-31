Страшное еще впереди: цена вопроса $300 млрд

Новый 2020 год принесет гражданам не только поправки в Конституцию. Против них вряд ли будет кто-то возражать, и особенно это касается приоритета национального права над международным. Впереди нас ждут и менее приятные вещи как, например, налог на депозиты в размере 13% со вкладов выше миллиона рублей, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– С нашей точки зрения, было бы правильно отменить взимание налога с дивидендов, ведь дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Ставка налога на дивиденды в 2020 году составляет: 13% для физических лиц-резидентов и 15% для физических лиц-нерезидентов. Однако, вероятно, дальше россиян, а правильней сказать часть наших сограждан, ждут и другие финансовые неприятности.

В условиях международных санкций, обвального падения цен на нефть и роста расходов на здравоохранение в казне каждая копейка на счету. При этом теневой, то есть не облагаемый налогами, сектор экономики России, составляет, по некоторым оценкам, около $300 млрд. И не надо думать, что это деньги каких-то теневых олигархов. Кто-то получает зарплату в конвертах, кто-то сдает квартиру и не платит НДФЛ и т.д.

В Москве во многих даже известных ресторациях не принимают банковские карты, только кэш. Думаю, что скоро государство введет жесткий контроль за соответствием расходов граждан их доходам. Возможно, уже с 1 января будущего года. При этом доля наличных денег сильно снизится. Коронавирус уйдет, а новые налоги и контроль за личными финансами останутся. Кризиса в экономике России не будет, но будет такая борьба с ним, что щепки полетят со всех сторон. Крипта и Форекс – единственная тихая гавань в новых условиях.