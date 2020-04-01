Ряд крупнейших банков начали повышать ставки по рублевым вкладам. Что дальше?

Медианная ставка по ТОП-25 банкам (депозит на 1 год без опций) стабильно снижалась с 1 квартала 2019 года, достигнув минимумов на начало марта (5,14%). На прошлой неделе ряд кредитных организаций решились на повышение ставок в пределе 30-60 б.п. Так, из 25 крупнейших банков повысили ставки по годовым депозитам 5 - Газпромбанк, Росбанк, Совкомбанк, Уралсиб, Тинькофф (МКБ повысило ставки на 3-6 мес. на 80-100 б.п.). В результате, медианная ставка ТОП-25 банков выросла на 30 б.п. – до 5,3%. По мнению аналитиков ПСБ, данная корректировка ставок в первую очередь связана с изменением ожиданий рынка по ключевой ставке ЦБ:

– Если до февраля банки стремились действовать на опережение, снижая ставки по депозитам, то в текущих условиях ожидания сместились с сторону сохранения ключевой ставки на уровне 6% продолжительное время. Данная смена ожиданий может транслироваться в повышение ставок еще на ~50 б.п.

Однако, более существенного роста ставок по рублевым депозитам, на наш взгляд, ждать не стоит – ЦБ на текущий момент полностью удовлетворяет потребность банков в рублевой ликвидности через стандартные инструменты.