В Госдуме приняли поправки об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса

Закон предусматривает изменения в действующем законодательстве для защиты здоровья населения, а также поддержки бизнеса в чрезвычайных условиях, вызванных распространением инфекции, сообщается на сайте ГД.

Теперь Правительство наделяется правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части, а также правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.

Устанавливается особый порядок регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Правительство в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе заболевания, представляющего опасность для окружающих, сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями по определенному перечню.

Одновременно вводятся особенности регулирования государственных и муниципальных закупок. Правительство сможет в 2020 году установить дополнительный перечень случаев, когда закупки для государственных и муниципальных нужд можно осуществлять у единственного поставщика.

Кроме того, можно будет изменять срок исполнения контракта ввиду обстоятельств, вызванных распространением коронавируса. Также предусмотрено списание суммы штрафных санкций в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта по причине коронавируса.

В исключительных случаях (например, при ЧС) Правительству предоставляется право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

В целях поддержки туроператоров в сфере выездного туризма предусмотрена возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также предложен механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению Правительства по каждой «закрытой» стране.

Также закон меняет правила проведения техосмотра в РФ: полностью от прохождения ТО освобождаются автомобили младше четырех лет.

Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года. Ежегодно этой процедуре должны подвергаться автомобили старше 10 лет. Согласно нынешнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были автомобили от 3 до 7 лет, раз в год — легковые авто старше 7 лет. Полностью от процедуры освобождались автомобили младше трех лет.