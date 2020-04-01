Банки ждут просрочек по кредитам

Падение нефти и распространение коронавирусной инфекции долг может обслуживаться хуже, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на Moody's.

Эксперты ожидают роста уровня просроченной задолженности на всей территории СНГ, несмотря на то, что в России в предыдущие годы он уверенно снижался.

Последствия пандемии и падение нефтяных котировок негативно скажутся на качестве потребительских кредитов, выданных на территории СНГ, затронув и российские банки, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

Активы банков будут ухудшаться по причине снижения способностей заемщиков из ряда секторов обслуживать свой долг, в том числе из-за спада в ряде секторов, поясняется в отчете.По словам аналитика Moody's Светланы Павловой, «шок от падения цен на нефть и эпидемии коронавируса усилит негативные последствия быстрого роста кредитования».

В России рост потребкредитования по итогам 2019 года превысил 20%. В Moody’s, уточняют, что при этом уровень невозвратных кредитов (non-performing loan, NPL) в сегменте с 2015 года непрерывно снижался — с более чем 10% до менее 5%. В то же время рост объема выдачи розничных кредитов в последние годы опережал рост доходов населения, что привело к увеличению общей долговой нагрузки домохозяйств на всей территории СНГ.

В частности, в последние три года cреднегодовые темпы роста уровня долговой нагрузки на одного российского заемщика составили 12%, а средних зарплат — 9%. Коэффициент отношения платежа к доходам (PTI, этот показатель отражает долю ежемесячного дохода, направленного на погашение долга) в России вырос с 23,6% до 24,6% (по состоянию на 1 октября 2019 года).

Ольга Шерункова