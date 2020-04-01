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В Иркутской области увеличен максимальный размер пособия по безработице

1 апреля 2020

В Иркутской области увеличен максимальный размер пособия по безработице до 12 130 рублей, об этом заявил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании штаба по противодействию распространению коронавируса на территории Приангарья.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин, выступая с телеобращением по поводу сложной эпидемиологической обстановки, назвал увеличение пособия по безработице в числе первоочередных мер поддержки населения. Глава государства предложил довести максимальные выплаты по таким пособиям до МРОТ.

– В кротчайшие сроки соответствующие изменения были приняты и нами. Так как пособие по безработице выплачивается с учетом районных коэффициентов, в Иркутской области максимальная величина пособия по безработице составит в южных районах - 14 тысяч 556 рублей, в северных– 15 тысяч 769 рублей, – пояснил Игорь Кобзев.

В настоящее время в Приангарье пособия по безработице в максимальном размере получает более 4000 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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