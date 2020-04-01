В Иркутске откроется онлайн-приемная ГИТИСа

«МТС» сообщает, что в рамках федерального социально-благотворительного проекта «Поколение М» 9 апреля для подростков Приангарья впервые откроется приемная Российского института театрального искусства — ГИТИС в онлайн-режиме. Будущие студенты смогут пройти первый тур вступительных экзаменов, не выезжая за пределы родного региона.

Свои двери приемная ГИТИС для иркутских ребят откроет впервые. Юные таланты из Приангарья, которые мечтают связать свою жизнь со сценическим искусством, получат уникальную возможность попробовать свои силы и пройти первый тур вступительных экзаменов у педагога легендарного вуза, не выезжая в Москву. Для этого МТС совместно с ГИТИС организует онлайн прослушивание, которое проведет ведущий преподаватель актерского мастерства и режиссуры, доцент факультета эстрады ГИТИС Алексей Курганов. Набор будет проходить на эстрадное отделение к актеру театра, кино, телевидения, народному артисту Российской Федерации Валерию Гаркалину.

Приемная факультета будет работать в Иркутске 9 апреля, экзамен традиционно пройдет в форме творческого прослушивания, и впервые в России он будет в онлайн-формате.

На прослушивание для сдачи экзамена к Алексею Курганову приглашаются будущие студенты, которые хотят поступить в театральный вуз. Экзамен будет проходить в этот же день 9 апреля с 12.00 до 20.00 в видеоформате с личным общением с педагогом. Для того, чтобы иметь возможность презентовать свои способности экзаменатору, необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия . Организаторы свяжутся с претендентами, назначат время прослушивания и дадут инструкцию подключения на прослушивание.

Абитуриенты должны подготовиться к экзамену. Им необходимо исполнить стихотворение, басню, отрывок из прозы и песню с использованием минусовой фонограммы. Также претенденты на поступление по заданию экзаменатора должен быть готовы к исполнению музыкально-сценических этюдов.

Кроме этого, школьники Иркутской области, которые хотят прокачать свои актерские навыки и мечтают поступить в театральный вуз, смогут также в рамках проекта прослушать образовательный мастер-класс от Алексея Курганова.

Перед началом прослушивания 9 апреля в 10.00 он проведет творческую встречу «Профессия: актер. Элементы внутренней техники». Мастер-класс ориентирован на ребят в возрасте от 11 лет — воспитанников театральных школ, кружков и студий, которые хотят усовершенствовать навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в прослушивании. Мастер-класс также пройдет в онлайн-формате - по предварительной регистрации.

– Приангарье – регион, где родились и выросли многие талантливые артисты, в том числе всемирно известные Александр Вампилов, Денис Мацуев, Михаил Ромм. Очень ценно, что «Поколение М» дает равные возможности для творческого развития детям и подросткам со всех уголков страны, так как не всегда юные таланты рождаются в столице и зачастую не в самых обеспеченных семьях. Совместный проект «Поколения М» и ГИТИСа дает уникальный шанс нашей молодежи презентовать свои способности и таланты, не выезжая из региона, чтобы продолжить свой творческий путь в крупнейшем театральном вузе Европы, — прокомментировала врио директора МТС в Иркутской области Елена Ватуля.

Мастер-класс и прослушивание юные иркутские таланты могут «посетить» бесплатно. Необходимо пройти обязательную регистрацию (до 8 апреля включительно) — количество мест на мастер-класс и прослушивание ограничено. Сделать это можно по ссылке.