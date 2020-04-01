Работа.ру даст возможность малому и среднему бизнесу разместить вакансию за 1 рубль

По программе поддержки бизнеса, который может оказаться в кризисе из-за распространения вируса, сервис Работа.ру, входящий в Экосистему Сбербанка, запустил уникальную акцию.

Воспользоваться предложением смогут российские компании из сегментов малого и микробизнеса, а также государственные учреждения здравоохранения, волонтерские центры, оказывающие поддержку в борьбе с коронавирусом, социальные и научные учреждения, связанные с медициной, органы исполнительной власти, образовательные и силовые ведомства, если они еще не размещали вакансии на Работа.ру за прошедшие 6 месяцев и более.

В рамках акции работодатели смогут разместить на сервисе вакансию на 30 дней и воспользоваться функцией автоподбора, которая поможет быстрее найти подходящих кандидатов. Предложение будет действовать до 15 апреля включительно.

Поддержку получат не только малый и микробизнес и бюджетные учреждения, но и те люди, кто оказался в сложной ситуации из-за распространения коронавируса и потерял работу, доход или его часть.

«Многим владельцам малого и микробизнеса приходится экономить на операционных расходах. При этом найти сотрудников в малый бизнес сложнее, чем в крупные компании. Мы в Работа.ру решили дать бизнесменам возможность найти персонал в свою компанию среди более 16 млн резюме нашего сервиса и убедиться, что поиск сотрудников может быть намного эффективнее и быстрее. Уверены, что наше предложение позволит увеличить количество вакансий для соискателей и поддержать действующий малый бизнес в кризисе», — говорит Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру.