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Налоговая получила доступ к онлайн-кошелькам россиян

1 апреля 2020

ФНС теперь сможет производить проверки по электронным счетам Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года, сообщает РБК.

Норма будет действовать в отношении персонифицированных электронных кошельков как с полной, так и с упрощенной идентификацией держателя. У сервисов электронных кошельков есть свой расчетный банк, на который возлагается эта функция.

Банки уже в обязательном порядке предоставляют в налоговую сведения об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц, а также об изменении их реквизитов.

Налоговая может запрашивать и информацию о движениях денежных средств и остатках на счете в рамках налоговой проверки физлица или его контрагента по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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