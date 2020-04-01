Налоговая получила доступ к онлайн-кошелькам россиян

ФНС теперь сможет производить проверки по электронным счетам Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года, сообщает РБК.

Норма будет действовать в отношении персонифицированных электронных кошельков как с полной, так и с упрощенной идентификацией держателя. У сервисов электронных кошельков есть свой расчетный банк, на который возлагается эта функция.

Банки уже в обязательном порядке предоставляют в налоговую сведения об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц, а также об изменении их реквизитов.

Налоговая может запрашивать и информацию о движениях денежных средств и остатках на счете в рамках налоговой проверки физлица или его контрагента по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя.