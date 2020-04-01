Иркутская таможня обнаружила в посылке из Казахстана запрещенные медицинские препараты

Иркутские таможенники в международном почтовом отправлении выявили контрабандный ввоз около 5000 капсул, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин, которые используют для похудения. Почтовое отправление поступило в адрес жительницы города Нижнеудинска Иркутской области из Казахстана.

Проведенная экспертиза подтвердила, что данные препараты содержат сильнодействующее вещество сибутрамин, перемещение которого через таможенную границу при ввозе в Российскую Федерацию ограничено законодательством.

Было установлено, что получательница товара при ввозе содержащих сибутрамин препаратов осознавала общественную опасность своих действий и приобрела их для их дальнейшей реализации.

«В отношении гражданки - получательницы товара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда сильнодействующего вещества, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей», - рассказал заместитель начальника Иркутской таможни Евгений Михневич.