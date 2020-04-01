Братская ГЭС установила рекорд по производству электроэнергии среди ГЭС России и Европы

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, сообщает о том, что Братская ГЭС достигла отметки в 1 триллион 200 миллиардов киловатт-часов производства электроэнергии за весь период работы станции. Это рекордный показатель среди всех гидроэлектростанций Европы и России.

Первый триллион киловатт-часов станция выработала в 2010 году. Тогда это был абсолютный рекорд по выработке среди гидроэлектростанций Евразии. Новый рекорд, но уже среди ГЭС Европы и России, с показателем в 1 триллион 200 миллиардов киловатт-часов был установлен 27 марта 2020 года около 6 часов утра по местному времени. Для сравнения, электропотребление на всей территории России от Калининграда до Влади-востока в 2019 году составило 1 триллион 59,4 миллиарда киловатт-часов.

En+ Group реализует на Братской ГЭС мероприятия масштабной программы модернизации «Новая энергия», которую компания проводит на всех принадлежащих ей ГЭС Ангаро-Енисейского каскада (помимо Братской, в него входят Усть-Илимская, Иркутская и Красноярская гидроэлектростанции). В рамках программы модернизации на Братской ГЭС были заменены 12 рабочих колес из 18, что позволило повысить их КПД до 95,3%. Этот проект в 2010 году стал одним из победителей первого конкурса проектов Киотского протокола. Заменить рабочие колеса на оставшихся 6 гидроагрегатах Братской ГЭС планируется до конца 2026 года.

Сегодня Братская ГЭС по мощности находится на третьем месте среди гидростанций России, уступая только Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС. Её мощность - 4500 МВт. Средняя производительность станции в последние годы составляет около 21 миллиарда киловатт-часов.

Братская ГЭС строилась в период с 1954 по 1967 годы, первый гидроагрегат был включен в сеть 28 ноября 1961 г. Станция на момент ввода в эксплуатацию являлась крупнейшей гидростанцией в мире.