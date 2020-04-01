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Из-за коронавируса в России закрылось почти 40% всех торговых точек

1 апреля 2020

В Москве, которая первой испытала удар нового вируса,  закрыто более 70% всех торговых точек, сообщает РБК.

Среди непродовольственных магазинов больше всего пострадали магазины одежды: в этой категории приостановили работу 85% таких торговых точек.

Также закрылись 78% цветочных лавок, 75% магазинов электроники. Перестали работать 71% фитнес-центров и 65% гостиниц. Остановили работу около 65% столовых и 42% кафе и ресторанов. Часть заведений общепита продолжили работать, доставляя блюда на дом.

Временно закрылись около 25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов. Эти торговые точки могли продолжить работу, но остановили ее из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или сложностей с поставками, полагают в «Эвоторе».

Количество работающих магазинов алкоголя не изменилось.
Среди регионов наибольшая доля закрытых магазинов — 73% — пришлась на Москву. В Санкт-Петербурге перестали работать 58% торговых организаций.

По федеральным округам наибольшая доля закрытий также в Центральном округе (46% торговых точек). В Северо-Западном перестали работать 43% магазинов, Уральском ― 39%, Приволжском ― 36%, Южном ― 34%, Сибирском и Дальневосточном ― 27%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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