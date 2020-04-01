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ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов

1 апреля 2020

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ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. За последнюю неделю в банк поступило свыше 13 тысяч обращений по вопросам реструктуризации кредитов. Каждое из них рассматривается в индивидуальном порядке.

Программы реструктуризации кредитов включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита и ставки – каждое обращение рассматривается банком отдельно. ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на их обращения максимально быстро и эффективно.

Из числа поступивших обращений 211 заявок было подано от заболевших клиентов на предоставление кредитных каникул: 57 по ипотеке и 154 – по кредитам наличными. Отсрочка платежей будет подключена автоматически по факту предоставления больничного листа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Меры, предпринятые в России, помогут стране избежать европейского сценария пандемии - ВОЗ
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ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. За последнюю неделю в банк поступило свыше 13 тысяч обращений по вопросам реструктуризации кредитов. Каждое из них рассматривается в индивидуальном порядке.
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