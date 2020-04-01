Меры, предпринятые в России, помогут стране избежать европейского сценария пандемии - ВОЗ

Пока сложно сказать о том, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране, отметила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, но подчеркнула, что во многом это будет зависеть от ее жителей, передает цитату представителя РБК.
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1 апреля 2020
Она отметила, что требования обязательной дистанции между людьми вне дома может положительно сказаться на динамике заболевания и помочь пресечь передачу вируса от человека к человеку.
Вуйнович также отметила важность тестирования всех людей, близко контактировавших с зараженными, уточнив, что под близким контактом понимается «общение лицом к лицу в течение 15 минут».