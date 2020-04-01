Меры, предпринятые в России, помогут стране избежать европейского сценария пандемии - ВОЗ

Пока сложно сказать о том, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране, отметила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, но подчеркнула, что во многом это будет зависеть от ее жителей, передает цитату представителя РБК.

Она отметила, что требования обязательной дистанции между людьми вне дома может положительно сказаться на динамике заболевания и помочь пресечь передачу вируса от человека к человеку.

Вуйнович также отметила важность тестирования всех людей, близко контактировавших с зараженными, уточнив, что под близким контактом понимается «общение лицом к лицу в течение 15 минут».