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Меры, предпринятые в России, помогут стране избежать европейского сценария пандемии - ВОЗ

1 апреля 2020

Пока сложно сказать о том, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране, отметила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, но подчеркнула, что во многом это будет зависеть от ее жителей, передает цитату представителя РБК.

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Она отметила, что требования обязательной дистанции между людьми вне дома может положительно сказаться на динамике заболевания и помочь пресечь передачу вируса от человека к человеку.

Вуйнович также отметила важность тестирования всех людей, близко контактировавших с зараженными, уточнив, что под близким контактом понимается «общение лицом к лицу в течение 15 минут».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Меры, предпринятые в России, помогут стране избежать европейского сценария пандемии - ВОЗ
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