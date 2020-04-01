EMIN представит новые песни на эксклюзивном живом концерте в рамках проекта Сбербанка и Okko «Шоу ON!»

4 апреля EMIN даст живой концерт в рамках проекта Сбербанка и Okko «Шоу ON!». В концерте также примут участие специальные гости — звезды российского шоу-бизнеса.

В программе, специально подготовленной для уникального шоу на Okko, прозвучат главные хиты артиста: «Я лучше всех живу», «Начистоту», «Нежная» и другие композиции из альбома «Девочка моя». EMIN также представит новые песни. В рамках выступления на «Шоу ON!» артист презентует новинку — взорвавший чарты трек «Камин», записанный совместно с молодым и популярным исполнителем JONY.

«Наша музыкальная миссия — нести добро и радость в каждый дом. В период карантина и самоизоляции люди не могут ходить в кино, театры, на концерты, видеться с друзьями. У нас сейчас есть уникальная возможность принести нашу музыку онлайн в каждую семью, а у зрителей — остаться дома вместе с родными и насладиться концертом. Берегите и поддерживайте друг друга, а мы постараемся сделать все, чтобы ваш досуг был разнообразным», — сказал EMIN.

Трансляция начнется в 17:00 по московскому времени. Концерт доступен подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте Okko. Те, кто еще не является подписчиком Okko, могут посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» .

По традиции зрители могут задавать исполнителю вопросы в группе онлайн-кинотеатра Okko в соцсети «ВКонтакте» . Для авторов лучших вопросов уже приготовлены подарки — подписки от Okko и персональные призы от исполнителя. Количество подарков ограниченно.

«Шоу ON!» — проект с живыми концертами от Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko, созданный, чтобы радовать поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий, а также призванный сделать искусство доступным для всех жителей России и мира. Live-выступления рок- и поп-звезд проходят в Okko каждую пятницу и субботу.